شكرا لقرائتكم خبر عن لايف كوتش طارق وفائي: الزوجة تقتل طموح الزوج في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق وفائي، اللايف كوتش، إن الزوجة قد تقتل طموح الزوج إذا لم تكن تؤمن بطموحه، مشيرًا إلى أن الرجل يحب المرأة التي تشبه، فلو كان طموح يريد امرأة طموحة والعكس صحيح.

وتابع «وفائي»، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك شخصيات طموحة ولن تستطيع أن تعيش بدون المنافسة والتخطيط، لافتًا إلى أن الشخص إذا كان يعي ما يريده جيدًا في حياته، فلن يحبطه الزواج حتى إذا كانت تجربته في الزواج غير جيدة.

وأشار إلى أن الشخص الذي لديه طموح وضعف وهدف، لن يستطيع أن يوقفه أحد، موضحًا أن الزوج غير القادر على التنسيق بين أسرته وتحقيق طموحه سيعاني كثيرًا في حياته الزوجية.