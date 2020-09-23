شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: درجات الحرارة في الخريف الأفضل على مدار العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم الأربعاء 23 سبتمبر هو بداية فصل الخريف، الذي يستمر لمدة 3 أشهر، ويتسم باعتدال درجات الحرارة.

أضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الربيع فصل انتقالي بين الصيف والشتاء وهو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة ولكن درجات الحرارة فيه أفضل درجات حرارة على الجمهورية على مدار العام، ولكن بطبيعته كفصل انتقالي تتخلله حالات من عدم الاستقرار.

كانت الهيئة العامة للارصاد الجوية قالت سابقاً في بيان أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق ٢٣ سبتمبر الجاري، لينتهي في يوم الأحد ٢٠ ديسمبر المقبل.

وأضافت الهيئة في بيانها بشأن فصل الخريف أن مناخ الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام ولكنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة حيث تتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدي ايضاً إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وتابعت: «تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح من ٤ إلى ٥ درجات ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى».

وأوضحت: «قد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية».

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وأكدت الهيئة أنها سوف تعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومي منتظم حتى يتسنى للمسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي آثار ناجمة عن أي ظواهر جوية حرجة.