شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار»: إشراك القطاع الخاص فى الترويج لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى الترويج لمصر على خريطة الاستثمار العالمى، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال، خاصة شباب المستثمرين.

وناقش «عبدالوهاب»، فى اجتماع مع شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعدد من أعضاء الجمعية، أمس، سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية من شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم فى مختلف المحافظات، واستعرض أهم الإجراءات المتخذة مؤخرًا لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ومحاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وأهم القرارات التى اتخذتها الهيئة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين، وأهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيًا، والتى لقيت ترحيبًا شديدًا من المستثمرين، خاصة المتواجدين بالخارج.

وتطرق الجانبان إلى وضع آلية مستدامة للتواصل مع شباب المستثمرين، وتقديم الهيئة جميع سبل الدعم لزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وحل أى تحديات قد تواجه أعمالهم، كما تم الاتفاق على زيارة أعضاء الجمعية عددًا من محافظات الصعيد لبحث الفرص الاستثمارية بها، استكمالًا لزيارة محافظات الصعيد التى نفذها رئيس هيئة الاستثمار، خلال الشهر الماضى، والتى شملت الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط.

وأوضح «الجبلى» أن جمعية شباب الأعمال هى أول كيان مصرى يصدر أجندة أعمال وطنية، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، ولفت إلى مبادرة «معًا»، التى أطلقتها الجمعية لدعم الاقتصاد ومساندة مؤسسات الدولة، مشيدًا بالبرامج التحفيزية التى اتخذتها الهيئة مؤخرًا لجذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال فى مصر.