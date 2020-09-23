شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يلتقي الوكيل ومصيلحي لبحث اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، ومحمد مصيلحي، رئيس غرفة الملاحة، وأعضاء بمجلس إدارة الغرفتين، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.

وتناول الاجتماع المذكرات المقدمة من الغرفتين عن البنود التي أثيرت مؤخرا حول قانون الجمارك.

وقالت غرفة ملاحة الإسكندرية ان وزير المالية استمع إلى كافة الملاحظات وان الوزارة ستدرس كافة الملاحظات حول البنود وموافات الغرفة باخر مستجدات.

وقال محمد مصيلحي ان اللقاء اتسم بالتعاون والتفاهم حول مطالب الغرفة، ووجه بالشكر إلى احمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية على دوره في ترتيب الاجتماع والتقريب بين وجهات النظر بما يعود بالنفع على الجميع ولصالح الاقتصاد المصرى