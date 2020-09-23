شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يلتقي الوكيل ومصيلحي لبحث اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، ومحمد مصيلحي، رئيس غرفة الملاحة، وأعضاء بمجلس إدارة الغرفتين، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.
وتناول الاجتماع المذكرات المقدمة من الغرفتين عن البنود التي أثيرت مؤخرا حول قانون الجمارك.
وقالت غرفة ملاحة الإسكندرية ان وزير المالية استمع إلى كافة الملاحظات وان الوزارة ستدرس كافة الملاحظات حول البنود وموافات الغرفة باخر مستجدات.
وقال محمد مصيلحي ان اللقاء اتسم بالتعاون والتفاهم حول مطالب الغرفة، ووجه بالشكر إلى احمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية على دوره في ترتيب الاجتماع والتقريب بين وجهات النظر بما يعود بالنفع على الجميع ولصالح الاقتصاد المصرى
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يلتقي الوكيل ومصيلحي لبحث اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.