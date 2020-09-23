شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنهي خطة الحد من انتشار «كورونا» بالمدارس.. تعرف على طريقة التخلص من الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهي قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، من إعداد خطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، على أن يتم انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأى متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقى على اتخاذ القرارات.

وأشار قطاع الطب الوقائي إلى أنه سيتم التعامل مع الكمامات والمناديل الورقية المستعملة والمخلفات الطبية بالمدارس على أنها نفايات خطرة، موضحا أن وزارة الصحة ستقوم بتجميع هذه المخلفات في أكياس حمراء لتميزها عن باقي المخلفات القمامة.

وأوضح قطاع الطب الوقائي أنه سيتم تشكيل لجنة بكل مدرسة تكون مختصة بالإشراف على التخلص الآمن منها منعا لانتقال أي عدوي بين الأطفال أو المدرسين.