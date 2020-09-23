شكرا لقرائتكم خبر عن تسلّم 242 حيزًا عمرانيًا جديدًا بمراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلّمت إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر خلال العام المالي 2019/ 2020، 242 حيزًا عمرانيًا جديدًا معتمد من هيئة التخطيط العمراني والمركز الإقليمي لتنمية جنوب الصعيد لتوابع مراكز ومدن الأقصر والبياضية والقرنة وإسنا وأرمنت والطود والزينية.

كما جرى -بحسب بيان الأربعاء- استلام المخطط الإستراتيجي العام لمدن البياضية، الزينية، القرنة، أرمنت الحيط، أرمنت الوابورات وتم إعداد المخططات التفصيلية لتلك المدن وجارٍ اعتمادها.

وأوضح عبدالمسيح نبيل، مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، أن الهدف من المخططات التفصيلية للمراكز والمدن القضاء على ظهور المناطق العشوائية بالمدن وضمان تحقيق النمو العمراني بشكل مخطط وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

كما تم عقد مؤتمر مع هيئة التخطيط العمرانى بخصوص الملامح التنموية لمراكز ومدن المحافظة، تمهيدا لوضع التصور النهائي للمخطط الاستراتيجى للمحافظة (حدود إدارية + مشروعات تنموية +طرق+ خدمات+ مرافق ). وأيضاً تم الإنتهاء من تحديد الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة، وجرى التوقيع على خرائط نطاق التصالح لتلك الكتل، وتم توقيع خريطة المخطط الاستراتيجي العام لكل من اسنا والطود وفي طور اعتمادها من وزير الإسكان.