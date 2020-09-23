شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 1.362 مليون إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مليون و362 ألفًا و210 آلاف حالة تصالح في مخالفات البناء.

وتابع «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «37 ألفًا و539 عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 24 ساعة، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بإجمالي 5 آلاف و387 طلبًا»، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية تأتي في المركز الأول من حيث إجمالي عدد طلبات التصالح بنحو 160 ألفًا و967 طلبا.

وأوضح أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى من حيث الحصيلة المالية لطلبات التصالح، بإجمالي يتخطى 930 مليون جنيه، لافتا إلى أن الإسماعيلية رفعت قيمة تخفيض رسوم مخالفات البناء إلى 40%.

وعن فيضانات محافظة البحيرة، قال: «هناك تنسيق مسبق مع وزارة الري، وتم توجيه نصيحة للمواطنين بشكل مباشر لإخلاء المزارع في أراضي طرح النهر»، مردفا: «بالنسبة للأراضي التي تعرضت للغرق، ستتم دراسة وضع تعويض ملاكها مع التضامن الاجتماعي والمحافظين».