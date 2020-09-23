شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: خطر إصابة المدخن بأمراض القلب ينخفض 50% بعد عام من الإقلاع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطورة التدخين، مؤكدة على أن تدخين بضع سجائر في اليوم أو التدخين العرضي أو التعرض لدخان التبغ غير المباشر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض القلبية.
وقالت المنظمة: «إذا اتخذ متعاطو التبغ إجراءات فورية وأقلعوا عن التدخين، فإن خطر الإصابة بالأمراض القلبية ينخفض بنسبة 50% بعد عام واحد من الإقلاع عن التدخين».
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