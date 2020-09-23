شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث ملاهي مطروح.. طلب إحاطة لفحص جميع ملاهي الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لفحص جميع الملاهي على مستوى الجمهورية، بعد كارثة سقوط لعبة الصاروخ بإحدى الملاهى بمدينة مرسى مطروح وتعرض 10 أفراد للإصابة.

وقال «حساسين» في طلب احاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان سقوط لعبة الصاروخ بعدد من الأهالى نتيجة قطع سير لعبة الصاروخ داخل ملاهى بمحافظة مطروح يتطلب تشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لفحص جميع الملاهى داخل نطاق كل محافظة للتأكد التام من سلامتها من أجل الحفاظ على جميع المترددين على الملاهى بمختلف المحافظات.

وأكد أن كارثة مطروح اصابت جميع المواطنين خاصة الاطفال بالرعب والفزع الشديدين بعد تداول هذه الكارثة عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعى مطالبا بالتحقيق العاجل في هذه الكارثة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المتسببين فيها .