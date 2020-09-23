شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر: لن يعتد بأي طلب تصالح لم يسدّد نسبة الـ25% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت محافظة الأقصر، أنه لن يعتد بأي طلب تصالح لم يسدد رسوم الجدية المقررة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، وذلك قبل انتهاء المهلة بتاريخ 30 سبتمبر 2020. وذلك بناءً على التوجيهات الواردة بشأن المهلة الممنوحة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والمقرر الانتهاء منها في 30 سبتمبر 2020.
ووفقًا لبيان صحفي، نوهت محافظة الأقصر، بأنه في حال الامتناع عن سداد رسوم جدية التصالح سيجري إزالة المخالفة عقب انتهاء المهلة، وأنه سوف يتم تفعيل قرارت الإزالات لكافة المباني المخالفة بكل حزم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020 عقب انتهاء مهلة التقدم مباشرةً وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
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