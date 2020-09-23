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شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور لتطوير مخزن قطار الملك فاروق في قصر المنتزه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لبدء أعمال تطوير مخزن قطار الملك فاروق بجوار قصر المنتزه بالاسكندرية على خط سكة حديد أبو قير.
وجراج القطار الملكى يقع في منطقة المعمورة، أو المدخل الثالث لقصر المنتزه.
ويبلغ طوله 100 متر تقريباً، وله مدخلان لخروج ودخول القطار على السكة الرئيسية.
وتعرض الجراج للاهمال عقب أحداث يناير 2011، واصبح ملاذا للخارجين عن القانون في ظل تضارب الاختصاصات بين السكة الحديد ووزارة السياحة التي كانت تشرف على منطقة المنتزه في ذلك الوقت، قبل أن تنتقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية حاليا، حيث يتم تطوير شامل للقصر.
يذكر أن السكة الحديد استبعدت قطار الملك فاروق من البيع خردة، وتنتظر أن يتم نقله إلى ـحد المتاحف.
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