شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون مصرى يستفيد من برنامج تنمية القرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، في عام 2014 بإطلاق مشروع قومى لتطوير وتنمية القرى المصرية.

وخلال الـ6 سنوات الماضية، أنفقت الدولة 10.5 مليار جنيه خلال 6 سنوات لتنفيذ البرنامج القومى لتطوير وتنمية القرى وبالفعل تم تنفيذ 2291 مشروع فى 650 قرية و استفاد من المشروعات الجديدة نحو 13 مليون مواطن تم إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه و1000 مشروع رصف طرق وكبارى بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

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كما تم إنجاز، 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه و141 مشروع صرف صحى بتكلفة 1.550 مليار جنيه و150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه و200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه و125 مشروع تحسين بيئة "تغطية مصارف ومعدات نظافة" بتكلفة 750 مليون جنيه و75 مشروعا لرفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.