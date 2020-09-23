شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ليبى سابق: الخطوط الحمراء فى سرت والجفرة ساهمت بتثبيت وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التعليم الليبي الأسبق والسياسى الدكتور عبد الكبير الفاخرى، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القائد العام للجيش الليبى يأتي في إطار الدور المصرى الذى يسعى لأمن واستقرار ليبيا، مشيرا إلى ارتباط الأمن القومى المصرى بالأمن القومى الليبى.

وأشار الفاخرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والليبى وعلاقة النسيج الواحد، مؤكدا أن مصر لها دور حيوى ورئيسى لحل الأزمة الليبية وذلك في إطار روابط المصاهرة والدم المشتركة التي تجمع الشعبين.

أوضح أن الليبيون على مدى التاريخ يطلبون العون من مصر لمواجهة الاحتلال الإيطالى فالجيش الليبى تشكل في مصر والعلاقة قوية وأزلية، لافتا إلى أن الدور المصرى في ليبيا يهتم بأمن واستقرار الدول العربية.

وأكد أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر يأتي في إطار التنسيق المهم بين الجيش الليبى ومجلس النواب والقيادة المصرية لمواجهة الإرهاب ومناقشة المبادرات السياسية المختلفة.

ولفت إلى أن رسم الرئيس السيسى لخط الجفرة – سرت باعتباره خط أحمر ساهم في تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل كبير، مشيرا إلى أن تأكيد السيسى على الأمر مجددا في خطابه أمام الجمعية العامة وهو ما يدعو الجميع للتفكير مرات عدة قبيل التفكير في التصعيد العسكرى.

وشدد على دور مصر الهام في مكافحة الإرهاب والحل السياسى بعد طرحها لإعلان القاهرة لنزع فتيل الأزمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل اليوم كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء عقد فى سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها فى الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده فى مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

وفى بداية اللقاء، رحب الرئيس بالقادة الليبيين، مؤكدًا على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسى للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدى إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

واطلع الرئيس خلال اللقاء من المسئولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة فى ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميدانى من جهة، كما أطلع على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

Advertisements

وأضاف المُتحدث الرسمى بأن الرئيس رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التى عُقدت خلال الفترة الماضية والتى أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسى الشامل.

كما أثنى الرئيس على الجهود والتحركات التى قام بها المستشار "عقيلة صالح" لدعم المسار السياسى وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية فى ليبيا، كما ثمن موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير "خليفة حفتر" فى مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار، داعيًا كافة الأطراف للانخراط الإيجابى فى مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة (السياسى، الاقتصادى، العسكرى والأمني) و"إعلان القاهرة" وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى ستتيح للشعب الليبى الاستقرار والازدهار والتنمية.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالتعاطى الإيجابى الملموس لكافة الأطراف سواء فى شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، داعيًا كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات.

وأوضح المُتحدث الرسمى بأن المسئولين الليبيين أعربا عن تشرفهما بلقاء الرئيس، وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصرى المحورى والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس فى تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار فى ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبى والعمل على تفعيل إرادته، فضلًا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.