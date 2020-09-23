أحد "مساجين طرة" قتل طبيبًا بالساحل.. ما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت قوات أمن سجن طرة، من قتل المحكوم عليه بالإعدام حسن زكريا -قاتل الطبيب ثروت جورجي- إثر محاولة هروبه من السجن رفقة عدد من المتهمين الذين لقوا حتفهم خلال تعامل قوات التأمين بسجن طرة.
وحصل "زكريا" على حكم نهائي بالإعدام بعدما ثبت تورطه في قتل الطبيب داخل عيادته بالساحل بعدما أوهم الممرضة بحاجته إلى الكشف الطبي وما إن دخل إلى عيادة الطبيب؛ حتى سدد له عدة طعنات خلال الكشف عليه، وفر هاربًا إلى أن تمكنت قوات الأمن من القبض عليه.
وأجرى الخليج 365 مقابلات صحفية داخل البرج الطبي الكائنة بها عيادته الطبيب بعد مقتله سبتمبر 2017.. لقراءة الموضوع اضغط هنا..
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