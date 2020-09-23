"قومي المرأة" ينعى شهداء الشرطة في واقعة "سجن طرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
ينعى المجلس القومي للمرأة ببالغ الحزن والأسى شهداء الشرطة الأبرار الذين استشهدوا اليوم خلال تصديهم لـ 4 من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهرب من سجن طرة، حيث استشهد على إثره ضابطين وفرد شرطة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن حزنها لاستشهاد الضابطين وفرد الشرطة والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني، متوجهة بخالص التعازي والمواساة لأمهات وزوجات وأهالي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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