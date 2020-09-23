بالشروط والأوراق المطلوبة.. بدء اختبارات القدرات للطلاب المرشحين للقبول بمعهد السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن المهندس طه رجب، مدير المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية، أنه تم تحديد بداية اختبارات القدرات يوم الاثنين المقبل الموافق 29/9/2020.

وأكد رجب، في بيان له، الأربعاء، أنه على جميع الطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والذين تم ترشيحهم للقبول بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية الحضور إلى مقر المعهد بوردان في التاسعة صباحا.

وأضاف مدير المعهد، أنه سيتم إجراء اختبارات اللياقة البدنية واختبارات السمات بالحاسب الآلي، وسيتم إجراء الفحص الطبي في اليوم التالي بمقر المركز الطبي للهيئة برمسيس.

وحدد المعهد مجموعة من المستندات التي يتوجب على الطلاب إحضارها على النحو التالي::

- صورة ضوئية من شهادة التخرج.

- صورة من بطاقة الترشيح.

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- صورة من شهادة الميلاد.

- صور الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه) للطالب وولي أمره موجهة إلى المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.

- 8 صور شخصية.

- الملف الموضح على مجموعة الواتس الخاصة بالطلاب المرشحين.

- زي اللياقة البدنية (فانلة وشورت أسود + قميص لياقة فسفوري، وحذاء رياضي) كما هو موضح على مجموعة الواتس، لممارسة اختبارات اللياقة.

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