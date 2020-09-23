شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة إتيكيت تكشف أبرز الأخطاء الشائعة في الأفراح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هند المؤيد، خبيرة الإتيكيت، إنه لا يصح تقديم دعوة الأفراح قبل الفرح بأيام قليلة، أو تقديم الدعوة من خلال التليفون، لأن هذا يوحي بعدم الاهتمام، لافتة إلى أن الدعوة يجب أن ترسل للمدعوين قبل الفرح بفترة لا تقل عن 3 شهور.

وتابعت «المؤيد»، خلال لقائها ببرنامج «إحنا الستات»، الذي تقدمه الفنانة ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الاخطاء الشائعة في الأفراح تتمثل في عدم استقبال الضيوف على الأبواب، وعدم الجلوس على الأماكن المحددة لكل ضيف.

ولفتت إلى أن البساطة في إعداد الافراح من أجمل شيء، موضحة أن بعض البنات تقمن بشراء فساتين الفرح بأموال خرافية، للارتداء مرة واحدة في العمر، وهذا خطأ للغاية، مطالبة أي فتاة تقوم بتأجير فستان الفرج بتأجيرها للوقاية من الأمراض.