شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة إتيكيت تكشف أبرز الأخطاء الشائعة في الأفراح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت هند المؤيد، خبيرة الإتيكيت، إنه لا يصح تقديم دعوة الأفراح قبل الفرح بأيام قليلة، أو تقديم الدعوة من خلال التليفون، لأن هذا يوحي بعدم الاهتمام، لافتة إلى أن الدعوة يجب أن ترسل للمدعوين قبل الفرح بفترة لا تقل عن 3 شهور.
وتابعت «المؤيد»، خلال لقائها ببرنامج «إحنا الستات»، الذي تقدمه الفنانة ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الاخطاء الشائعة في الأفراح تتمثل في عدم استقبال الضيوف على الأبواب، وعدم الجلوس على الأماكن المحددة لكل ضيف.
ولفتت إلى أن البساطة في إعداد الافراح من أجمل شيء، موضحة أن بعض البنات تقمن بشراء فساتين الفرح بأموال خرافية، للارتداء مرة واحدة في العمر، وهذا خطأ للغاية، مطالبة أي فتاة تقوم بتأجير فستان الفرج بتأجيرها للوقاية من الأمراض.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة إتيكيت تكشف أبرز الأخطاء الشائعة في الأفراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.