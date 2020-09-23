شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمركز خدمة المستثمرين بمحافظة قنا، الذي يعد من أهم وأكبر مراكز خدمات المستثمرين على مستوى جنوب الصعيد ويخدم المستثمرين بمحافظات قنا والاقصر وأسوان، وذلك رفقة يحيى حماد، مدير مجمع الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا إلى شرح مفصل حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس المصانع وسرعة إنجاز العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد.

وأوضح محافظ قنا أن مبني خدمة المستثمرين يقع على مساحة 4000 متر مربع منه 1200 متر مربع مبنى إدارى من طابقين وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء بتكلفة مالية حوالي 90 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المبني يعد اضافة جديدة لقطاع الاستثمار بقنا حيث يقدم خدمة الشباك الواحد والتي ستوفر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إقامة مشاريع جديدة على أرض المحافظة اثناء استخراج كافة موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية مضيفا ان المجمع يضم فروع للبنوك لتمويل المشروعات الجديدة وفروع للشهر العقاري والتجارة والصناعة والاسكان.

وأكد أن محافظة قنا تولي اهتماما كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على ارض المحافظة مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.

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