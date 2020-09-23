شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اتجاه لاختيار «عبدالرازق» رئيسًا لمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهًا لترشيح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئيس حزب «مستقبل وطن»، لشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التى سيعقدها المجلس فى جلسته الإجرائية، التى ستُعقد فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن «عبدالرازق» مرشح بقوة، كونه قيمة قانونية ودستورية كبيرة، بالإضافة إلى ترؤسه أكبر حزب فى مصر حاليًا.

ويترأس الجلسة الإجرائية للشيوخ أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، ثم يقوم رئيس الجلسة بتلاوة قرار دعوة الرئيس للانعقاد، ثم يبدأ كل الأعضاء تلاوة اليمين الدستورية، وعقب أداء اليمين تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، ويشكل المجلس لجنة لعمل لائحة للمجلس، على أن يتم العمل بلائحة مجلس النواب، حتى إقرار اللائحة الجديدة، بحسب المصادر.

يُذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فاز فى انتخابات مجلس الشيوخ على قائمة الصعيد فى الانتخابات التى أجريت الشهر الماضى، وهو من مواليد أغسطس 1948، وحاصل على ليسانس حقوق عام 1969، وتم تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات فى يونيو 1970، ومعاون نيابة عامة عام 1971، وفى نوفمبر 1976 عُين وكيلًا للنائب العام، وفى أغسطس 1978 عُين نائبا بمجلس الدولة، وفى نوفمبر 1980 عُين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب)، وفى يونيو 1984 عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، وفى سبتمبر 1987 عُين مستشارًا بمجلس الدولة، وفى سبتمبر 1988 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى يناير 1994 عُين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى مارس 2001 عُين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى يوليو 2016 عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.