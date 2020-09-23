شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مستشفى الطوارئ ومركز الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، رافقه الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأربعاء، أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ على مساحة 4 آلاف و700 متر مربع بارتفاع 9 طوابق وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 400 سرير، ومركز الأورام والمقام على مساحة 2200 متر بسعة 35 سريرا وذلك للوقوف على الحاله الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعين.

وأكد رئيس الجامعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن حيث يتابع الرئيس السيسى شخصيا مبادرات الصحة التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع .

وقال دسوقي إن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام تبلغ حوالي 2 مليار جنيها ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بمركز الأورام، مشيرًا إلى أن المشروعين سيقدمان خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا.