شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاربعاء، اجتماعا لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بقطاع الصرف الصحي بالمحافظة، بحضور اللواء ايمن خيري مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المنفذة لأعمال المحطات. وخلال الاجتماع، تابع المحافظ مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب بالأحياء، للتخلص من مشكلات الصرف الصحي واستيعاب المشروعات الجديدة، وتذليل أي عقبات خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية. ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالتأكد من كفاءة الأعمال بمحطات رفع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، وضرورة سرعة انجاز الأعمال القائمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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