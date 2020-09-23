شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تطوير ذاتي تكشف سر نجاح اللاعب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت هبة سامي، استشاري التطوير الذاتي وتعديل السلوك، الطاقة لدى الأشخاص بطاقة اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، والذي يتسم بالقدرة على النجاح من خلال طاقته العالية جدًا والعزيمة والإصرار على مواصلة النجاح، مشيرة إلى أن محمد صلاح من أسباب نجاحه أن لديه هدفا واضحا وتركيزا عاليا بشكل متواصل.

وأضافت «سامي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنه كلما كان الإصرار والحماس عاليا كلما كان لديّ القدرة على التخلص من الشعور بالإحباط واليأس، مطالبة بتحديد الهدف والتركيز عليه والسعي إلى النحاج في الوصول إليه.

وتابعت: «تحديد هدفي شىء مهم ولا بد من وضوحه بشكل كبير لكي أصل إلى تحقيقه، ولكن المشاعر العشوائية غير الواضحة لدى الشخص تساعد على الفشل وعدم تحقيق أي نجاحات؛ بل تعمل على الوصول إلى الإحباط واليأس بشكل سريع».

وأوضحت أن هناك مجموعة من النجاحات فوق بعضها البعض من خلال تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز مما يعمل على الوصول إلى النجاح الأكبر، وهو ناتج عن تحديد الهدف بوضوح وتقسيمه إلى مجموعة من الأهداف اليومية والأسبوعية وأبدأ العمل على تحقيقها والوصول إليها.