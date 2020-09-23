شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسرة عامل نظافة بحي أول الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساء الأربعاء، واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد «رأفت محمد أبوالعلا»، والذي يعمل عامل نظافة بحي أول الزقازيق، والذي لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سيارة أثناء تأدية عمله بالشارع، وذلك بمسقط رأسه بقرية دويده بالزقازيق، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ،و نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ،و محمد محمود رئيس حي أول.

وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه وألمه لفقد أحد العاملين بحي أول الزقازيق أثناء تأديته لمهام عمله، مؤكداً أن هذا العامل كان مثالاً للتفاني والإخلاص في العمل.

ولبّى المحافظ احتياجات الأسرة، ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لزوجة الفقيد الكريم.

وأعربت الأسرة عن خالص الامتنان والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة، كلافتة إنسانية منه تدلل على مدى اهتمامه ورعايته لجميع العاملين بالمراكز والمدن والأحياء وقوة العلاقة بينه وبينهم.