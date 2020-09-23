شكرا لقرائتكم خبر عن نفّذ 20 عملية.. اعترافات إرهابي «أنصار الشرعية» المقتول بسجن طرة أثناء محاولة الهرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة حاولوا الهروب من داخل السجن، صباح الأربعاء، حيث تصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.

وأكد المصدر أن المحكوم عليهم هم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

وتنشر «المصري اليوم» اعترافات المتهم السيد السيد عطا الله محمد، والذي ظهر عبر مقطع مصور وأدلى باعترافات تفيد بمسؤوليته عن قيادة جماعة إرهابية قامت بعدد من العمليات الإرهابية في 4 محافظات، مضيفًا أنه ينتمي لجماعة تدعى «أنصار بيت المقدس»، تسعى لاستهداف أفراد الجيش والشرطة، وتابع أن اسمه الحركي هو أبوعطا، وأنه كلف من قبل قيادي بجماعة بيت المقدس يدعى حركيًا أبوعبدالله، بتكوين جماعة تابعة لأنصار بيت المقدس تدعى «أنصار الشريعة».

تفاصيل 14 عملية إرهابية في الشرقية

وقال أبوعطا الله إن كتائب «أنصار الشريعة» التي تزعمها عمدت استهداف قيادات بالشرطة والجيش بالأعيرة النارية مستخدمين طبنجة حلوان، وسي زد، متابعًا أنهم نفذوا عمليات إرهابية عديدة في 4 محافظات، ونفذوا 14 عملية في محافظة الشرقية، وأن أولى تلك العمليات قام بها، شخص يدعى أحمد عبدالرحمن.

وأضاف أن جماعة «أنصار الشريعة» قامت باستهداف أمين شرطة في ههيا بالشرقية، ثم أطلقوا النار على قسم شرطة بلبيس، ثم استهدفوا أحد أفراد الجيش في منيا القمح، وهي عملية شارك بها شخصان قال إن اسم الأول أحمد عبدالرحمن والآخر عمار، واسمه الحركي خالد، ثم استهدف الشخصين ذاتهما أمين شرطة آخر، وقاموا بسرقة سلاحه الميري.

وتابع: «ظل الشخصان ينفذان استهداف أفراد الشرطة والجيش، إذ استهدفاه أمين شرطة ثالث في منطقة، أبوكبير، ثم قاموا بقنص رابع في منطقة أبوصقر، وخامس في منطقة قرية النخاس».

وأشار المتهم إلى أنهم قاموا باستهداف ضابط الأمن الوطني المقدم محمد عيد، بعيار ناري أطلقوه من طبنجة سي زد، ثم استهدفوا أمين شرطة سادس في قرية الحصة، ثم استهدفوا ملازم جيش بمنطقة التجنيد في الشرقية.

وأضاف: «قمنا باستهداف بوكس شرطة، بجوار إدارة الأمن المركزي بالمحافظة، ثم قنص رائد ثم مقدم جيش في منطقة بلبيس».

4 عمليات أخرى في بني سويف

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وحسب اعترافات المتهم، انضم إلى الشخصين اللذين نفذا 14 عملية في محافظة الشرقية، عضو ثالث في الجماعة يدعى مديح، ثم بدأ ثلاثتهم تنفيذ عمليات استهداف أفراد جيش وشرطة في محافظة بلبيس، وأنهم نفذوا 4 عمليات معًا، إذ استهدفوا أمين شرطة في منطقة إهناسيا وقاموا بسرقة سلاحه، وآخر في الفشن.

الجيزة والإسماعيلية

وتابع المتهم أن الجماعة ذاتها نفذت عمليتين إرهابيتين في محافظة الجيزة، هما استهداف أمين شرطة في محافظة الصف، ثم تدمير سيارة شرطة فضلًا عن عمليات لم يذكر تفاصيلها نفذوها في محافظة الإسماعيلية.