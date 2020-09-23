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مجلس جامعة الأزهر يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بنسبة 2% لطلاب شمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس جامعة الأزهر اليوم، على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2 % لطلاب محافظة شمال سيناء الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام شريطة أن يكون مقيمًا بها إقامة فعلية.

 

كما وافق المجلس على إضافة معهد نُظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين  وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسي الحالي، كما أوضح بيان الجامعة، أن المجلس وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعب الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام أيضًا، وتقرر افتتاح المعهد بكليات الشريعة والقانون في : القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط،  إضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

 

 كما وافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام.

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يذكر ان مجلس جامعة الأزهر  برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ وافق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بجامعة الأزهر؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من يوم الاثنين القادم 28 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق1 أكتوبر . 

 

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