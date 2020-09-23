شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد المسمارى يكشف تفاصيل مقتل زعيم داعش فى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا في عملية القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش في حى عبدالكافي بمدينة سبها.

وقال المسمارى في بيان صحفى: "إلحاقا لمؤتمرنا الصحفي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي والذي أعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها حيث تم القضاء على 9 إرهابيين والقبض على اثنين من زوجاتهم".

وأوضح أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبوعبدالله الليبي، إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقي ويكني كذلك أبو عبدالله العراقي وهو زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا.

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وتابع: "أبو معاذ العراقي دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014 مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا. وكلف الأنباري حينها أميرا للتنظيم في ليبيا وأبو عبدالله مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي".