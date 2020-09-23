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الجيش الليبى يعلن مقتل زعيم داعش بشمال أفريقيا أبو معاذ العراقى فى عملية سبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الليبي، مقتل زعيم داعش في شمال أفريقيا أبو معاذ العراقي في عملية سبها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال الجيش الليبي: مقتل 9 إرهابيين واعتقال 2 في عملية سبها.

وفى وقت سابق قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن شباب مدينة طرابلس يتعرضون لأسوأ معاملة وأشد أصناف العذاب على أيادى المليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة المسيطرة على أجزاء واسعة منها.

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وأكد المحجوب في تصريحات نشرها المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة، أن المليشيات المسلحة تشن حملات اعتقال تعسفية بحق أهالى العاصمة  بحجج ضعيفة، منها تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى إذا اشتكوا من الأوضاع المعيشية المزرية أو إذا كانوا مناصرين للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح المحجوب، أن المحاميين والحقوقيين في العاصمة طرابلس متخوفين ولا يستطيع بعضهم الترافع عن هؤلاء المعتقلين وإذا قبل البعض منهم فإنه يطلب مبالغ ضخمة لا يستطيع المواطن البسيط توفيرها بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الليبيون في مناطق نفوذ المليشيات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين.

 

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