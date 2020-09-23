الكهرباء: مشروعات للربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان الفترة القادمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر تحولت تدريجيا للتطوير فى مجال الطاقة، مؤكدا أنه أصبح هناك مشروعات للربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان خلال الفترة القادمة، مضيفا أن هناك مشروعات ربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هناك ربط بحرى لتبادل حوالى 2000 ميجاوات، والموضوع فى مرحلة الدراسة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، والتى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، على أن هناك طاقات متجددة أصبحت متوفرة الآن، وهناك خطط استراتيجية تم وضعها.
وأشار الدكتور أيمن حمزة، إلى أن الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر لديها وفرة فى مصادر الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما ترغب فيه الدول الأوروبية أن تحصل على الطاقة من مصادرها.
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