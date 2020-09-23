شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هروب جماعى للقرود فى محافظتى سوهاج وقنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر قرد فى قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وكذلك قرية الغنيمة بمركز سوهاج، مما أثار حالة من السخرية لدى المواطنين، بعد رصده وتصويره من أكثر من جانب وهو يتنقل على الأسوار والأشجار.

ومن جانبه، قال إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطرى فى قنا، إن المديرية لم تتلق بلاغات من الوحدة المحلية لمركز أبو تشت بظهور قرود فى قرية العمرة، وأن ما تم رصده هو قرد "نسناس" تم تصويره من أكثر من زاوية وهو يتنقل على الأشجار والأسوار.

Advertisements

وأضاف أن الواقعة تتمثل فى تربية أحد الأشخاص للقرد فى منزله، ومن المؤكد هروبه من صاحبه وتم إرسال لجان من المحافظة ولم ترصد شيئا من هذا القبيل من شائعة ظهور أكثر من قرد فى قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت.

وكشفت إدارة الطب البيطرى بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج أنه بالمرور على قرية الغنيمية دائرة المركز اليوم، عقب ورود إشارة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بشأن ظهور بعض القردة والنسانيس بالقرية، قامت الإدارة بتكليف مفتش وحدة بنى حميل البيطرية بالمرور على القرية وبسؤال المواطنين وعمدة القرية أفادوا بأنه تمت مشاهدة قرد مختبئ في الأراضى الزراعية وأتجه في نهاية الطريقى الأسفلتى الفاصل بين قرية قنا وسوهاج في اتجاه قرية العمرة التابعة لمحافظة قنا ولم يظهر مرة ثانية.