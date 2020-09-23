شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى باحث دكتوراه الألحان القبطية فى العظة الأسبوعية بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم خلال العظه الأسبوعية بالكاتدرائية، الباحث سعد بطرس مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخماروية بشبرا، ليتحدث عن رسالة دكتوراه عن الألحان القبطية ومثيلاتها في أربعة من الكنائس التقليدية، التي تمت مناقشتها بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وحملت عنوان "بعض ألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومثيلاتها في كل من الكنيسة الكاثوليكية، واليونانية والإثيوبية".

وفى بدء العظة بدأ البابا يوجه أسئلة للباحث عن محتوى الرسالة وأهميتها ودورها، وفى سؤال وجهه البابا عن أمنيته، أجاب الباحث أنه يتمنى أن يصبح أستاذًا جامعيًا وأنه أوصى في رسالته بأن ينشئ قسم بالألحان القبطية فى كلية التربية الموسيقة والكليات المصرية وأن تدرس في الجامعات .

وقال البابا، نؤسس أستوديو صوتي للصوتيات على أحدث وأرقى المستويات العالمية، لتسجيل الألحان القبطية، مؤكدًا أن هذه الألحان تران مصري وليس قبطي تراث يخص الوطن مثل الأهرامات وأبو الهول والمعابد.

فى سيايق متصل، هنأ البابا تواضروس بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، المملكة العربية السعودية بعيدها الوطنى الـ90، ووجه التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، مثمنا الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها المملكة، كما أثنى على العلاقات التى تجمع المملكة بمصر.

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وقال البابا فى مقطع فيديو نشره الحساب الرسمى للسفارة السعودية بالقاهرة عبر تويتر: "أهنئكم أيها الأحباء بالعيد الوطنى للمملكة العربية السعودية، وأهنئ جلالة الملك سلمان، والأمير الملكى محمد بن سلمان، وأهنئ الأسرة المالكة وكل الشعب السعودى، ونحن فى علاقات طيبة ما بين السعودية، وبين بلادنا مصر، وهذه العلاقات لها تاريخ كبير من الأخوة والمحبة والتعاون وروح الأشقاء الذين يعملون معا من أجل سلام المنطقة، كما نثمن كل الخطوات الإصلاحية التى تقوم بها المملكة العربية السعودية، والخطوات العصرية، ونشكركم على رعايتكم كل الجنسيات المقيمة فى المملكة، وبينها أبناؤنا الأحباء المصريين".