شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح عيادة «طبيب الفرخة ليسكي» بسفاجا.. ومهلة شهر لإنهاء إجراءات الترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة رشا صلاح، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، الأربعاء، إعادة فتح عيادة طبيب الفرخة ليسكي بمدينة سفاجا، ومنح الطبيب مهلة لمدة شهر لحين إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بالعيادة.

وتوجهت لجنة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة رشا صلاح، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، والدكتور وحيد رفعت، وكيل النقابة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في وجود الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، وتمت إعادة فتح العيادة البيطرية الخاصة بطبيب ادعى إجراء عملية جراحية لفرخة بتكلفة 7 آلاف جنيهوتبين أن العملية الجراحية تمت في البرازيل.

كانت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، أغلقت عيادة الطبيب، المعروف إعلاميًا باسم طبيب «الفرخة» لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، بواسطة لجنة من الطب البيطري والبيئة والوحدة المحلية ل مدينة سفاجا وذلك بعد أن نشر على صفحات التواصل الاجتماعي أنه أجرى عملية جراحية لفرخة بعد سقوطها على رجليها وتعرضت للكسر، وتم إجراء العملية بتكلفة 7 آلاف جنيه، وتبين عدم صحة الواقعة وأنها حدثت في دولة البرازيل وليست سفاجا