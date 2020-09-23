شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة مصرية تنجح في إنتاج مادة عضوية لمكافحة النمل الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ندى زين الدين، باحثة أنتجت مادة عضوية تقضي على النمل الأبيض، إن هناك توازنًا بيئيًا في مصر والعالم كله مُحدد بشكل غريب، مشيرة إلى أن الاستخدامات الكيماوية تعمل على تخريب التغيرات المناخية بشكل كبير.

وأضافت «زين الدين»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنها قامت بعمل أبحاث كثيرة على إنتاج مواد تقضي على النمل الأبيض، مشيرة إلى أن هذه الأبحاث تم تقديمها إلى اليابان ومنحتني بعثة هناك للدراسة والتعرف بشكل كبير على الأبحاث وكيفية الوصول إلى مواد عضوية تقضي على النمل الأبيض في العالم.

وتابعت: «مشكلة هجوم النمل الأبيض تنتشر بشكل كبير في الريف وخاصة في منطقة الصعيد الغنية بالآثار المصرية وتشكل خطرًا كبيرًا على الآثار، وتم التوصل إلى المادة العضوية وتم تصنيعها وإنتاجها في اليابان وذلك لتكلفتها الكبيرة والتى تقضي على أفة النمل الأبيض بشكل كبير.