شكرا لقرائتكم خبر عن «لقوي العاملة»: تعيين 690 شابا.. واستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة لـ90 مهنة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 690 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 2515 شاباً، كما تم توفير 1278 فرصة عمل .

وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 877 ترخيص مزاولة حرفة، ومثلهم شهادات قياس مستوى المهارة على 90 مهنة مختلفة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 18 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 26 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 2029 منشأة ( دوري- حملات)، وتلقي 30 شكوي تم بحث 29 شكاوي منها، وشكوي واحدة، ما زالت تحت البحث، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 745 منشأة وإعادة التفتيش على 602 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 736 منشأة لإزالة المخالفات، كما تم تلقى 296 شكوي تم استيفاء 40 شكوي منها، وتحرير 37 محضراً، و192 شكوي منها ما زالت تحت البحث.

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