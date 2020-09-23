مديرة «طوخ التعليمية» تسلم شهادات تدريب التطوير التكنولوجي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سلمت هالة حسام مدير ادارة طوخ التعليميه شهادات المدربين والمتدربين في التطوير التكنولوجى «اون لاين» بمدارس الادارة حرصا منها على رفع الروح المعنويه لكفاءة العمل وتعميق روح الولاء والانتماء وتقوية روح المنافسه وذلك تحت رعاية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وقالت مديرة الادارة انه تم توزيع الشهادات في حفل اقيم بالادارة لجميع المتدربين الذين حضروا تدريبات التطوير التكنولوجى بطوخ «أون لاين» لتأهيلهم للحصول على الشهادات الدولية icdl وميكروسوفت MOS وMTA وTWT. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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