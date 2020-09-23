شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 15 سيدة.. 203 مرشحين محتملين لـ«النواب» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ إجمالى عدد طلبات الترشح للنواب مع غلق باب التقديم في اليوم السابع في القليوبية 203 مرشحا تقدموا بارواقهم للترشيح في 6 دوائر على مستوى المحافظة للتنافس على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر على النحو التالى بنها وكفر شكر 35مرشحا الخانكة والخصوص والعبور 37مرشحًا، وشبرا الخيمة 47 مرشحًا وشبين القناطر 23 مرشحًا وطوخ وقها 30 مرشحا وقليوب والقناطر الخيرية 31 مرشحا بينهم 15 سيدة لتحتل دائرة شبرا أعلي عدد مرشحين على مستوي المحافظة

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.