شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستأنف رحلاتها السياحية إلى مصر أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مكتبة بمقر الوزاة بالزمالك، السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (IFAO)، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآثري.

واستهل وزير السياحة والاثار حديثه بالإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة والآثار، والتي تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والشراكة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى ما شاهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق في مجال العمل الأثرى.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا.

وأطلع السفير الفرنسي وزير الساحة على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءًا من شهر أكتوبر القادم.

وعلى صعيد العمل الآثري، تم مناقشة جهود الطرفين في مشروع التعاون المصري-الفرنسي لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالاضافة إلى امكانية اقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

كما اطلع مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ( IFAO)، وزير السياحة والاثار على عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الاثريين والمرممين المصريين.

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