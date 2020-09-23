شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاربعاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري. وأكد الجانبان بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء. وجدد الجانبان التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم «2510» التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية «أمنية واقتصادية وسياسية» تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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