شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد حفل تسليم عقود عمل بشركة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل تخريج وتسليم عقود العمل لـ48 طالبًا من خريجي الدفعة الأولى من فصول التعليم والتدريب المزدوج لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس جمال الحسيني، الرئيس السابق للشركة، وعدد القيادات التنفيذية وأهالي الخريجين.

وبحسب بيان، الأربعاء، هنّأ الداودي الطلاب وقيامة بتسليمهم عقود العمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوظيفة فني محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي داعيا إياهم باستكمال مسيرتهم العلمية والالتحاقبالتعليم الجامعي ومتمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وأشار العميد محمد جلال إلى أن إنشاء فصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ساهم في إعداد خريجين ذوي خبرة عالية في أعمالالتشغيل والصيانة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتيح الحفاظ على تلك الاستثمارات الضخمة والارتقاء بجودة المنتج من تلك المحطات.