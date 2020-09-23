شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات مبادرة «صوتك بيفرق - صوتك أمانة» بمركز شباب قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فاعليات اليوم الثاني من مبادرة «صوتك بيفرق .. صوتك أمانة» والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بحضور الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة ريم حسين، مدير مركز النيل للإعلام ببنها، وعماد لطفي، مدير إدارة شباب طوخ.

وبحسب بيان، الأربعاء، نفذت الدورة بمركز شباب قها التابع لادارة طوخ وفي كلمته وجِّه الصبروط الشكر والتقدير للحضور وللمنصة الكريمه مؤكدا على دور المرأة في المجتمع ليس فقط في الحياة السياسية بل هي السر وراء كل نجاح لما تتمتع به من حماس وإصرار وقدرة على تحقيق الأهداف وضرب العديد من الأمثلة للسيدات العاملات وقدرتهم على الإبداع والابتكار والتأثير.

كما أشار إلى الدور السياسي للمرأة المصرية فهي تمتلك ٩٠ مقعدا في البرلمان الحالي بنسبة ١٥ % من إجمالي مقاعد البرلمان، كما استحوذت المرأة المصرية عل ٨ حقائب وزارية في الحكومة الحالية، ومنحها الدستور تمثيلا مشرفا بالبرلمان بنسبة ٢٥ %.

بدورها تناولت ريم حسين دور المرأة المصرية المؤثر والتاريخي على مر العصور ومنذ فجر التاريخ فدائمًا تظل المرأة المصرية صاحبة الرد العليا في التغيير والتقدم والتطور، وقدمت العديد من النماذج النسائية وتأثيرها في صناعة الحضارة المصرية، مشيرة إلى دور المرأة في ثورتي ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو، وما قدمته من تضحيات في سبيل رفعة الوطن، وما لها من دور سياسي مؤثر في صناعة مستقبل الوطن.