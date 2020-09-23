شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تقديم الخدمة لأكثر من 39 ألف منتفعة ضمن حملة تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» قدمت الخدمة الطبية الأربعاء لـ٩٨٢٣ منتفعة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم إلى ٣٩٢٥٤ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان، الأربعاء، أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، من خلال الفرق الطبية بالحملة بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة بواقع ٢٢٦ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، يتم تقديم خدمة الاخصائي بهما، و١٥ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة تتكون من ١٥٦ طبيب، و٣١٢ ممرضة، و٣٩٦ رائدة ومثقفة سكانية، للإهتمام بصحة المرأة، والتي إنطلقت منذ الأحد الماضي وتستمر حتي يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.

كما يرافق الحملة مبادرة إعلامية توعوية بعنوان «أيامنا أحلي»، تعقد ندواتها بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتقام الحملة على مرحلتين بمحافظة الشرقية، تشمل المرحلة الأولى ١٠ إدارات صحية هي «الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، صان الحجر، العاشر من رمضان، كفر صقر، ههيا، القرين، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية»، وتستمر لمدة ٥ أيام من ٢٠- ٢٤ سبتمبر الجاري، وتقدم الخدمات الطبية مجانا، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل على المجهود المبذول.