شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي 7.5 طن دقيق مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، بالتحفظ علي 7.5 طن دقيق بلدى مدعم، بها نقص بالأوزان داخل مستودع تابع لشركة المطاحن قبل طرحها بالسوق السوداء.

البداية كانت تلقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، معلومات سرية تفيد بقيام المدير المسئول عن مستودع دقيق تابع لإحدى شركات المطاحن كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتجميع كميات من الدقيق المدعم بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

تم مداهمة المستودع والقي القبض علي المدير المسؤول وبالتفتيش عثر علي 7,5 طن دقيق بلدى مدعم، بها نقص بالأوزان بمقدار 1,12 كيلو جرام بالجوال الواحد زنة 50 كيلو جرام، قدرت بقيمة 40875 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بالتحفظ على المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات.

.