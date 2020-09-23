شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يكشف سر علاقته القوية بالمشير حسين طنطاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كششف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن علاقته القوية بالمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، مشيرًا إلى أنه يعرف المشير من قبل أحداث ثورة 25 يناير، وهناك علاقة ود بيننا، موضحًا أنه تقابل مع المشير عند اللواء حسن الرويني بعد الثورة بثلاثة شهور.

وأضاف «بكري»، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج «يومين وبس»، المذاع على قناة «المحور»، أن «المشير محمد حسين طنطاوي كلفه بعد ثورة 25 يناير ومعه الشيخ محمد حسان بحل مشكلة محافظ قنا مع المحافظ عماد ميخائيل، وكان معنا صفوت حجازي رغم أن المشير كان لا يحبه ولكن الشيخ حسان متمسك به».

وتابع: «ذهبنا إلى محافظة قنا وتم حل المشكلة هناك»، مشيرًا إلى أن «المشير محمد حسين طنطاوي عرض عليه منصب المستشار السياسي ولكني رفضت لأنني كنت أنتوي الترشح لعضوية مجلس الشعب إبان ذلك».

وأشار«بكرى» إلى أن «الفريق سامى عنان طلبني بالحضور وقت احداث شارع محمد محمود، وجاء المشير طنطاوى لاخذ رأيي في تعيين الدكتور محمد البردعى رئيساً لوزراء مصر، وأخبرت المشير بأنة لا يصلح لانة يبحث عن سلطة وغاب عن مصر 30 عام ووافقنى المشير طنطاوى والفريق سامى عنان الراي» .