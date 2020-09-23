شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تقدم 5253 مشروعًا للمستحقين في قرى ومراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت جمعية الأورمان 5253 مشروعًا بمراكز وقرى الاقصر عبارة عن قرض حسن وتربية المواشي، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر، مع الأخد في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الأقصر تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.