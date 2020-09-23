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شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لشهداء الشرطة الذين تصدوا لهروب 4 محكوم عليهم بالإعدام بسجن طره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر أمنية أسماء رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء التصدي لمحاولة هروب 4 سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره.
وقالت المصادر إن الشهداء هم العقيد عمرو عبدالمنعم، والرائد محمد عفت، وفرد الشرطة عبدالمجيد محمد.
كان مصدر أمني بوزارة الداخلية قد صرح بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره، حاولوا الهروب من داخل السجن صباح الأربعاء، حيث تصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.
وأكد المصدر أن المحكموم عليهم هم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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