شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وكيل «أوقاف المنوفية» بفيروس كورونا.. وعزله في أحد مستشفيات المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، بفيروس «كورونا» المستجد، وجرى احتجازه في أحد المستشفيات بمدينة المنصورة، بعد إجراء التحاليل اللازمة والفحص الطبي، وثبوت ايجابية العينة الماخوذة منه.

والحالة الصحية لوكيل الوزارة مستقرة، ويخضع للعزل في المستشفى، فيما يقوم الدكتور كمال السباعي، وكيل المديرية، بتسيير الأعمال لحين عودته.