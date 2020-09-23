أستاذ أمراض جلدية محذرًا من «التاتو»: يصيب بالإيدز ومن أسباب الموت المفاجئ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، إن الوشم «التاتو» عادة وكان قدماء المصريين يستعملونه وتطور بأشكاله الحالية.
وتابع أبوزيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أضرار التاتو تتمثل في احتمالية الإصابة بحساسية مرجح أن تؤدي إلى موت مفاجئ، لا سيما الوشم باللون الأحمر، والأصفر، والأخضر، فضلا عن احتمالية دخول ميكروب إلى داخل الجسم يسبب التهاب كبدي وبائي أو إيدز».
وأكمل: «من السهل إزالة التاتو بالليزر لأصحاب البشرة الفاتحة باستثناء الوشم ذات اللونين الأسود والأخضر، ولا يمكن إزالته بالكريم كما يردد البعض»، مشيرا إلى أنه يتم إزالة التاتو في بعض الحالات عبر الجراحة.
وأردف: «حال إجراء مرضى لديهم تاتو لأشعة رنين مغناطيسي تزيد احتمالية حدوث ورم محل الوشم، فضلا عن احتمالية حدوث تشتيت لموجات الرنين».
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