شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى نفسيين.. ثروت الخرباوي يهاجم الهارب محمد على وصبري شهوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب ثروت الخرباوي، إن القبض على الإرهابي الإخواني محمود عزت من أعلى الضربات الأمنية للجماعة الإرهابية.
وأضاف ثروت الخرباوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يطلق على جماعة الإخوان "مستشفى الإخوان للأمراض النفسية والعقلية التى تضم مجموعة من الجماعات الإرهابية".
ولفت ثروت الخرباوي إلى أن الجماعات الإرهابية ستستمر فى الأشياء التى تنشرها عن مصر من شائعات، والعمل على نشر الفوضى.
وأوضح أن تلك الجماعة تحصل على أموال كثيرة من الممول الرئيسي، وهي قطر، ولذلك تلك الجماعة ستقوم بعمل أشياء فى الفترة المقبلة لنشر الفوضى.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تعانى من مشكلات نفسية، والهارب محمد على يقوم بتوجيه شتائم بدون وعي، وأيضًا الإرهابي الإخواني صبري شهوان يوجه شتائم للمصريين ويطالبهم بحرق أقسام الشرطة، معلقًا "دى ناس مريضة".
ومن جانب آخر، قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى، إن جماعة الاخوان الإرهابية تعتمد على التزييف ونشر الشائعات، مشيراً إلى أن الجماعة تعاقدت مع منظمات محترفة للعمل على إثارة عواطف المصريين، من خلال بث الفيديوهات الكاذبة على مواقع التواصل والقنوات التابعة للتنظيم.
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