شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهم النقاط بخطاب الرئيس السيسى بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ جاء في توقيت هام، وهو الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس قد ركز خلال كلمته على العديد من القضايا الهامة، مشيرا إلى انه تحدث عن الإرهاب وضرورة التزام الدول بقرارات مجلس الأمن المتعلقة به.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، والتى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن الرئيس أكد أيضا أنه يجب أن يتم معاقبة الدول التى تدعم الإرهاب وتقوم بنقل الميليشيات المسلحة خاصة من سوريا الى ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

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وأشار السفير محمد حجازى، إلى أن الرئيس أكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية؛ لأنها تعد أحد هم اسباب الاستقرار بالمنطقة، كما دعا أيضا للقضاء على الإهاب المتفشي فى سوريا، وتسوية الاوضاع فى اليمن، وفقا للمقررات الشرعية؛ حتى لا يصبح اليمن بمثابة تهديد للملاحة البحرية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس أكد على ما حققه الاقتصاد المصرى من نتائج جيدة ومعدلات نمو على الرغم من كورونا.