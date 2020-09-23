شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق طبقًا للأنساب أو القدرات العقلية أو العلمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله لا يعطى الرزق طبقا للأنساب أو القدرات العقلية او العلمية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الله لا يسأل عما يفعل، يرزق كل شخص كيفما يشاء، تلاقى أخوين هذا عنده رزق والآخر لا".

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ومن جانب آخر، قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المرء عليه الإيمان بالغيب إجمالاً وليس تفصيلاً، لافتًا إلى أن التفاصيل لا يستوعبها العقل، وتابع: "أى حاجة تخص الآخرة والقيامة والحشر وغيرها والغيب.. مش هتدخل علقى ولا عقلك وعلينا الإيمان بها إجمالًا كما هى".

وأضاف" الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، "لما تيجى تتكلم عن أى حاجة فى الأخرة لن تدخل عقلى ولا عقلك، مثلاً إزاى الناس هتقف 40 ألف سنة، طيب هياكلوا منين، يعنى أنت آمنت أن فى آخرة، وجاى تقول هياكلوا منين، لو اتكلمنا عن الكيفية مش هنقدر نستوعبها أنهار من العسل والخمر، وعيون تفور".

وأكد "الجندى" أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدرته وعلمه، وعلينا الإيمان بقدرة الله فى صنع الكون، وتابع: "الله هو من يقول للشىء كن فيكون، تؤمن بمتاع الجنة لكن لا تشغل فكرك بالكيفية".