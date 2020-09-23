الخليج 365: خطوط مصر الخضراء والحمراء في الأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم في الدورة 75، وإعلان الرئيس الخطوط الخضراء والحمراء بالنسبة لمصر. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. خطوط مصر الخضراء والحمراء في الأمم المتحدة .. لرئيس السيسي أمام المنظمة الدولية: ندعم الحل السيسي ولا نتهاون تجاه تهديد الأمن القومى الخطوط الخضراء: نتمسك بالتسوية السياسية فى ليبيا.. ندعو لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.. نؤيد الحل السياسى فى سوريا واليمن.. ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الخطوط الخضراء: نتمسك بالتسوية السياسية فى ليبيا.. ندعو لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.. نؤيد الحل السياسى فى سوريا واليمن.. ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الخطوط الحمراء: نرفض تجاوز خط "سرت – الجفرة".. نهر النيل ليس حكرا على طرف.. نحذر من تجاهل الدول الداعمة للإرهاب.. لا سلام مع اقتطاع الأراضى العربية موقف مصر ثابت من دعم الحل السياسى للأزمة الليبية.. مباحثات مهمة ل «السيسى » مع عقيلة صالح وحفتر بقصر الاتحادية.. الرئيس يطلع على التطورات الأخيرة وجهود كل الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار.. والمسؤولان الليبيان: الدور المصرى بالغ الأهمية بقيادة الرئيس فى تثبيت دعائم السلم وصون مقدرات الشعب الليبى موقف مصر ثابت من دعم الحل السياسى للأزمة الليبية.. مباحثات مهمة ل «السيسى » مع عقيلة صالح وحفتر بقصر الاتحادية.. الرئيس يطلع على التطورات الأخيرة وجهود كل الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار.. والمسؤولان الليبيان: الدور المصرى بالغ الأهمية بقيادة الرئيس فى تثبيت دعائم السلم وصون مقدرات الشعب الليبى حصر أراضى الدولة بعواصم المحافظات لتنفيذ مشروعات سكنية حضارية.. رئيس الوزراء: المشروعات ستكون متكاملة الخدمات على غرار "الأسمرات" Advertisements وزارة الكهرباء تخطط لإطلاق مرحلة ثانية لتركيب العدادات الكودية.. استمرار تلقى طلبات المتعاملين بنظام الممارسة.. والوزارة تؤكد زيادة الإقبال بسبب المميزات وزارة الكهرباء تخطط لإطلاق مرحلة ثانية لتركيب العدادات الكودية.. استمرار تلقى طلبات المتعاملين بنظام الممارسة.. والوزارة تؤكد زيادة الإقبال بسبب المميزات نقل تكنولوجيا 15 لقاحا طبيا لتصنيعها فى مصر.. "فاكسيرا" توقع اتفاقيات تعاون وإنتاج.. توفير 4.5 مليون عبوة أنسولين.. وبدء إنتاج لقاح أنفلونزا الطيور مطلع 2021 غادة والى مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: نواجه تحديات كبرى فى عمل المنظمة منذ ظهور غادة والى مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: نواجه تحديات كبرى فى عمل المنظمة منذ ظهور كورونا .. مصر تستضيف مؤتمرا لمكافحة الفساد 2021 اللمسات الأخيرة تحدد مستقبل ملف تسعير الغاز للمصانع.. توقعات بتخفيض مليون وحدة حرارية بسبب الهبوط العالمى للغاز والاكتشافات الحديثة فى مصر.. ومصنعون: هبوط الغاز ينعكس على حجم الإنتاج الصناعى ويزيد الصادرات للخارج "أهلا مدارس" يطلق 40 قافلة متحركة بالقاهرة.. تخفيضات المعرض تجذب الزوار بالمنافذ الثابتة والمتنقلة.. والتموين تطرح أغذية وعصائر بخصم 20% "أهلا مدارس" يطلق 40 قافلة متحركة بالقاهرة.. تخفيضات المعرض تجذب الزوار بالمنافذ الثابتة والمتنقلة.. والتموين تطرح أغذية وعصائر بخصم 20% استمرار أعمال فرز الرغبات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات مطلع الأسبوع المقبل نجم الأغنية الشعبية حكيم لـ ”الخليج 365”: العالمية مش طموحى والمهرجانات موسيقى الجيل نجم الأغنية الشعبية حكيم لـ ”الخليج 365”: العالمية مش طموحى والمهرجانات موسيقى الجيل



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